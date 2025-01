Universalmovies.it - ITACA Il Ritorno | il trailer del film diretto da Uberto Pasolini

Leggi su Universalmovies.it

Vi presentiamo ildiIldacon Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Marwan Kenzari con Claudio Santamaria e con Angela Molina. Iluscirà nelle sale italiane il 30 gennaio, distribuito da 01 Distribution.Ilè stato presentato in anteprima al Toronto InternationalFestival e alla Festa del Cinema di Roma. Ilè una coproduzione Italia, Grecia, Regno Unito, Francia ed è prodotto da Picomedia con Rai Cinema, Heretic, Ithacas, Kabos, Marvelous Productions, in coproduzione con GreekCentre e ERT SA, in associazione con The UK Global Screen Fund.Il: sinossiUn’Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inattesoe il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre.