Gemme nascoste d’Europa | il 2025 all’insegna di mete insolite

Life&People.it I tempi sono cambiati ed è raro incontrare qualcuno che viaggia facendo ancora affidamento sulle mappe cartacee e sull’incognita. Oggi, di fatto, i consigli sono cercati soprattutto sui social network ed è facile lasciarsi conquistare dainstagrammabili o affollatissime. Eppure c’è tutto un mondo offline da scoprire e noi abitiamo in un continente stracolmo diche possono fare innamorare. I viaggi nelrestituiranno un’Europa mai vista, che incanterà conper tutte le tasche. Parleremo di città e contesti, di turismo naturale e di prelibatezze locali: un nuovissimo diario di bordo sullemeno conosciute e poco famosepoco famose in Europa: Albarracín in Spagna, un viaggio nel MedioevoAlbarracín in Spagna è capoluogo di una delle 33 comarche della comunità autonoma dell’Aragona (dove è chiamata Albarrazín), conta quasi 1100 abitanti e descriverla come incantevole è davvero riduttivo.