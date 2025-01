Quifinanza.it - Elon Musk vuole comprare il Liverpool, FSG smentisce categoricamente

vorrebbeil. Le voci circolano con insistenza tra i media inglesi, ma sembra non esserci un accordo, neanche lontano. In realtà, Fenway Sports Group, che possiede la proprietà del, ha dichiarato che “il club non è in vendita”. Ad alimentare il dibattito è stato il padre di, Errol, che in un’intervista ha confermato l’interesse del figlio, spiegando come “chiunque lo vorrebbe, anch’io. Ma ciò non significa che lo stia comprando”. Poi ha aggiunto di non poter commentare la notizia, perché “alzerebbero il prezzo”.compra il? L’interesse familiareLa questione dell‘acquisto delda parte disuona come qualcosa di già visto. Nel 2023, il miliardario affermò che avrebbe comprato il Manchester United, e due anni dopo è il padre a tornare sull’acquisto di una squadra sportiva.