Cava de' Tirreni, tensione alla Notte bianca: 30enne aggredisce poliziotti e sanitari

de’– Momenti di fortesi sono verificati domenica sera durante la, culminati con l’arresto di undi Nocera Superiore per minacce, aggressione e lesioni a pubblici ufficiali.L’episodioL’episodio si è consumato intorno alle ore 22 nei pressi di piazza Mario Amabile, dove il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica e sprovvisto di documenti, ha cercato di accedere a un’area contingentata, gestita dai volontari della Protezione Civile. Di fronte al rifiuto degli addetti, l’uomo avrebbe reagito con violenza, scatenando una serie di disordini.Gli agenti di polizia, intervenuti per fermarlo, hanno subito ferite durante l’operazione, insieme al personaleo giunto sul posto. In totale, quattroe alcunisono rimasti coinvolti nell’aggressione.