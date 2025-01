Lanazione.it - Capannori, malore fatale nella cartiera. Vittima un operaio di 52 anni, trovato senza vita dalla moglie

Leggi su Lanazione.it

(Lucca), 8 gennaio 2025 – Ancora unasul lavoro, ancora un lutto in fabbrica, anche se al momento la dinamica non sembra quella di un classico infortunio. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 20.15 all’interno dello stabilimento dellaSmurfit Kappa in via Pesciatina a Lunata. Una tragedia che si sarebbe consumatatestimoni. Laè Kaja Artan, autotrasportatore 52enne di origine albanese residente nel comune dicone due figli. Sul posto sono intervenuti l’auto medica del 118 di Lucca, l’ambulanza della Croce Rossa di Lucca, i carabinieri, gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll). Sul momento si era pensato a unacaduta dall’alto, forse dal muletto che manovrava, ma in realtà secondo gli accertamenti successivi si sarebbe trattato di un, un infarto che non gli ha purtroppo lasciato scampo.