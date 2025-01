Quotidiano.net - Borse europee e futures americani in calo: Trump valuta emergenza economica

Scivolano leinsieme aidopo che la Cnn ha indicato che Donaldsta pensando di dichiarare l'nazionale per accelerare sui dazi. In parallelo sono aumentati i rendimenti dei Treasuriesmentre quelli dei titoli di Stato del Regno Unito decennali toccano i massimi dal 2008 e il bond trentennale legato all'inflazione supera il 2%. E' meno significativo l'aumento dei rendimento del Btp al 3,66% con lo spread con Bund tedesco sceso a 11 punti base. Anche Piazza Affari ha azzerato i guadagni (+0,07%) e Francoforte è passata in negativo (-0,19%) malgrado il buon andamento dei titoli della difesa sulla prospettiva di maggiori contribuiti alla Nato dai paesi dell'alleanza. A Milano brilla Leonardo su nuovi massimi (+4,73%) davanti alle banche con in testa Bper (+3,29%) e Mediolanum (+2,47%), quest'ultima grazie alla raccolta record del 2024.