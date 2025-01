Avatar 3 | Jake e Neytiri non saranno sostituiti come personaggi principali

Leggi su Cinefilos.it

3:nonAnche se sembra improbabile che: Fuoco e Cenere sostituiscadel franchise, questo non è necessariamente un bene per la serie. Quando il franchise diè iniziato, è partito dalla semplice storia diSully. Un marine umano incaricato di infiltrarsi nella popolazione Na’vi di Pandora per aiutare i tentativi di estrazione delle risorse del pianeta,si innamora della Na’vie alla fine diventa il leader della resistenza anti-umana. Nel finale di: La via dell’acqua, questa semplice trama era diventata molto più complessa.: La via dell’acqua è andato avanti di una generazione e ha introdotto i figli di, Lo’ak, Neteyam e Tuk, nonché la loro figlia adottiva Kiri e l’amico umano della famiglia, Spider.