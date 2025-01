Ilrestodelcarlino.it - A Forlì apre una mostra per dare voce a bambini affetti da una malattia rara: ecco quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 gennaio 2025 – Lafotografica ‘Io, 11p15.5’ racconta le storie uniche diche convivono con la sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws), unache colpisce circa un piccolo ogni 10mila. L’esposizione, realizzata dal fotografo Dael Maselli, sarà inaugurata venerdì 10 gennaio alle ore 18 all’oratorio San Sebastiano a(via Bufalini 47) e resterà aperta fino a domenica 19 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il titolo dellafa riferimento a un frammento di dna (11p15.5) che causa la Bws, caratterizzata da iperaccrescimento di alcune parti del corpo e un maggior rischio oncologico durante l’infanzia. Non esistono terapie specifiche, ma in alcuni casi si può intervenire chirurgicamente. Le immagini in bianco e nero di Maselli trasmettono il messaggio che questinon devono essere definiti solo dalla loro, come suggerisce il titolo provocatorio dell'esposizione.