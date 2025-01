Zonawrestling.net - WWE: Ritorno alle origini? Nikki Bella lascia aperta la possibilità di tornare sul ring

e Briehannoto la WWE nel 2023 e da allora si sono dedicate a costruire le loro identità al di fuori del wrestling, ottenendo notevoli successi.è apparsa nell’edizione di RAW del 6 gennaio,ndo intendere un possibilesuldopo la sua partecipazione. Durante un’intervista, le è stato chiesto del suoin WWE, e lei ha accennato che potrebbepresto per affrontare la concorrenza, invitando i fan a rimanere sintonizzati:“Vedremo mai leTwins di nuovo suldomanda. Potrei essere qui presto per osservare la concorrenza, quindi rimanete sintonizzati.”Do you guys want to see #make a #WWE comeback? pic.twitter.com/krWWj6wN5Z—side News: WWE & AEW Wrestling News (@sidenews) January 7, 2025 La presenza dia Monday Night RAW su Netflix ed è stata messa in evidenza anche da Michael Cole, dichiarando cheè stata una delle donne che hanno contribuito alla Women’s Revolution in WWE.