Oasport.it - WTA Hobart 2025: Lucia Bronzetti eliminata da Renata Zarazua dopo il ripescaggio in tabellone

Doveva essere un Kalinina-Tauson, ma nessuna delle due giocatrici si è presentata. E allora ain campo ci sono andate, da lucky loser,e la messicana. A quest’ultima è però andata meglio, visto che elimina l’azzurra con il punteggio di 6-4 6-3 e attende ora la vincente di Parrizas Diaz-Mertens.Prime fasi che si allungano particolarmente per due motivi: inizialmente c’è anche un che di vento a non facilitare le due, e poi gli scambi sono spesso inevitabilmente lunghi. In questa fattispecie il fatto di tenere il servizio diventa un fattore relativo, con le due che non tengono il proprio turno di battuta in quattro occasioni nei primi sei giochi. Certo, c’è il rimpianto del 3-1 con palla del 4-1 perche diventa 4-3. Sotto 5-4, l’azzurra chiama medical timeout per farsi sistemare qualcosa al piede sinistro, po rientra in campo e ha due palle break, che però non riesce a trasformare.