Traffico Roma del 07-01-2025 ore 19 | 00

Luceverdemai trovati dalla redazione code perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Nomentana e la Tiburtina auto in fila sul tratto Urbano della A24-teramo tra Tor Cervara il grande raccordo anulare in direzione fuoriintenso ilData l’ora sulle principali vie in uscita dalla capitale chiusa la carreggiata laterale di via Appia Nuova Furio Camillo via Appia Nuova per il passaggio di un corteo commemorativo della strage di acca larentia e infatti in corso una manifestazione per via numitore via Tuscolana Largo Orazi e Curiazi via acca larentia e via Evandro chiusura al passaggio dei partecipanti e deviazioni per le linee bus 85 e 590 un incidente rallenta ilsu via della Magliana altezza di via Asciano situazione analoga in via dei Colli Portuensi Anche qui un incidente avvenuto all’altezza di largo Claudio Fermi Sara allentando la circolazione per il taglio di queste date notizie potete il sito