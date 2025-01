Nerdpool.it - The horizon 1 – In cammino verso l’orizzonte

Lanciata ormai un paio di anni fa, l’etichetta Gaijin di ReNoir Comics sta proponendo manwha coreani e manga di autori non giapponesi molto interessanti, spaziando tra diversi generi. Tra le ultime proposte c’è anche Thedi JH, una serie in tre volumi (il secondo è in uscita questo mese), che colpisce molto sia per il disegno che per le atmosfere drammatiche e psicologiche, con una scena di apertura che sarà difficile dimenticare.The1 – JH; Gaijin ReNoir ComicsTrovare compagnia nella desolazioneIn un mondo in cui tutto è andato distrutto, un ragazzo trova sua madre morta in una distesa infinita di cadaveri. Sconvolto dall’accaduto, riesce a farsi forza e ad allontanarsi dalla città senza una meta precisa. Lungo ilincontra una ragazza, anch’essa sola, e iniziano a spostarsi insieme.