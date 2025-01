Iltempo.it - Rivoluzione 007, il caso Sala e il toto-nomi sul vertice dei Servizi

Ilpotrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché le incomprensioni tra palazzo Chigi e Elisabetta Belloni, direttore dimissionario del Dis (Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza), sarebbero iniziate prima dell'arresto della giornalista italiana in Iran. Tra speculazioni e soffiate, il tema è caldo. Soprattutto perché lana dovrà essere fatta abreve, probabilmente già nel prossimo Cdm visto che dal 15 gennaio Belloni lascerà il Dipartimento. L'intelligence, infatti, deve gestire dossier importanti, tra i quali appunto il, il nuovo governo in Siria, l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e ultimo, non per importanza, il tema della sicurezza interna legata al Giubileo. E ilper il dopo Belloni è già iniziato. Trai più accreditati ci sarebbe quello di Giovanni Caravelli, attuale direttore dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna).