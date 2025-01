Ilfoglio.it - Parlare di Sigonella e del rapimento Moro. Ma in che anno siamo?

La pausa natalizia ha dissestato il mio senso del tempo. Apro i giornali italiani dopo alcuni giorni di sospensione e scopro di avere nove anni anziché quarantanove. E’ un ottobre di metà anni Ottanta, e tutti parlano di, di orgoglio nazionale, di come preservare la dignità a cospetto del grande alleato americano. Quasi quasi stasera guardo Arbore in tv. Anzi, forse sono ancora più piccolo, non ho nemmeno tre anni, e intorno a me sento i grandi accalorarsi per un onorevole rapito di cui conosco a malapena il nome. Usano di continuo due parole misteriose: trattativa o fermezza, trattativa o fermezza. Davanti all’evocazione di quei due casi – il, la crisi di– molti connazionali hriflessi condizionati melodrammatici, e pensano che la cosa migliore sia resuscitare retoricamente sulla scena i dilemmi morali che li agitarono allora.