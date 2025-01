Pianetamilan.it - Pagelle derby Inter-Milan, i voti del CorSport: Maignan mura, Leao svolta

Leggi su Pianetamilan.it

Ledel2-3, finale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA: "Vero che prende ancora gol sul suo palo. Ma lata su Dumfries vale la Supercoppa. Un pizzico di fortuna sul palo di Carlos Augusto". Voto 7.Dall'87' Calabria: "Entra giusto per partecipare alla festa". Senza voto.Tomori: "Primo tempo di grande attenzione. Poi Lautaro sale in cattedra e deve nuotare in apnea". Voto 6.Thiaw: "Colpevole sia sul primo che sul secondo gol. Si riscatta, però, bloccando Frattesi che stava per calciare solo davanti a". Voto 6.Theo Hernandez: "Sbaglia anche lui sul vantaggio di Lautaro.