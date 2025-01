Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Milan: il problema col 5-4-1

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo di uncon un modulo difensivo.SERATA DIFFICILE – L’nella finale di Supercoppa contro ilha vissuto una serata difficile, piena di errori. Forzati fin dal primo minuto, a causa delle contromisure prese da Conceicao per limitare il gioco di Inzaghi. Oltre al pressing alto dei primi minuti si è vista una strutturazione precisa in fase difensiva. Che va sottolineata, perché non è la prima volta che l’si trova a sbatterci contro.Ladisu impostazioni e lettureIMPOSTAZIONE DIFENSIVA – Per contenere la manovra dell’ilsi è schierato con un 5-4-1. Un modulopretato in chiave di totale copertura, con Jimenez che si aggiungeva alla linea dei difensori, chiamati a stare tutti bassi, Morata in copertura sul regista e i due esterni di centrocampo chiamati acettare alti i braccetti.