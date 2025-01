Napolipiu.com - Napoli su Payero dell’Udinese, sfuma Pellegrini. Le ultime dal mercato

su. Ledal">L’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, rivela i piani del club azzurro per il centrocampo. Niente ritorno per Elmas, Casadei non convince.Ilguarda in casa Udinese per rinforzare il centrocampo. Secondo gli aggiornamenti forniti dall’inviato di Radio Marte a Castel Volturno, Pasquale Tina, i partenopei avrebbero messo nel mirino Martin, mezzala argentina classe 1998 già in possesso del passaporto italiano.“Lorenzoresta a Roma: non si muoverà fino all’estate”, ha rivelato il giornalista, spegnendo le voci sul capitano giallorosso. Tina ha anche smentito le indiscrezioni sul possibile ritorno di Eljif Elmas: “Non può arrivare perché extracomunitario e ilnon ha slot disponibili per questa stagione”.