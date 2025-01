Movieplayer.it - Midsommar, ecco perché Florence Pugh ha detto che non accetterà: "Mai più ruoli come questo"

L'attrice dopo l'esperienza vissuta sul set del film horror di Ari Aster ha deciso di non accettare più altrisimiliha dichiarato, nel corso di una recente intervista al podcast "Reign with Josh Smith", che probabilmente nondi nuovo un ruoloquello di. Il motivo? Principalmentesente di aver abusato di se stessa mentre interpretava la protagonista del film, Dani, una donna americana afflitta dal dolore che ha un crollo psicologico quando si unisce al suo fidanzato tossico per un viaggio a un festival svedese di mezza estate.ha confessato di aver "imparato a proteggersi" nel suo lavoro nel corso degli anni, e parte diè sapere quando non si può più .