Mi mancherai tanto io esco Grande Fratello si avvicina a Javier e glielo annuncia in silenzio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sta succedendo di tutto alin questi giorni. E le ultime affermazioni nella casa stanno adesso agitando non poco il pubblico. Infatti,è statoto da una concorrente che gli ha confidato implicitamente la possibilità che non si vedranno più nel programma di Canale 5. Infatti, l’addio sarebbe sempre più vicino alla luce dei fatti choc emersi.La prossima puntata in diretta dell’8 gennaio si preuna delle più intense da quando ilè iniziato.è rimasto sorpreso da queste parole proferite dalla compagna di avventura, ma ormai lei avrebbe saputo tutto o in qualche modo avrebbe intuito quale sarà il suo destino nelle prossime ore.Leggi anche: “Anche lei cacciata”.nel caos, pubblico contro la concorrenteto da una concorrente: lei fa capire che andrà viaDurante la preparazione della cena, alè iniziato un dialogo trae questa concorrente.