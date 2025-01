Thesocialpost.it - Lotteria Italia, la scoperta sul biglietto fortunato da 5 milioni di euro

Leggi su Thesocialpost.it

Nella serata di lunedì 6 gennaio si è svolta la, con il prestigioso premio di 5diestratto durante la trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. È stato presto rivelato che ilvincente era stato acquistato presso l’Autogrill Somaglia Ovest, situato nella provincia di Lodi, come riportato da Agipronews. Inoltre, un altro premio da 2,5è stato assegnato a Pesaro, nel tabacchi di Marcello Bucci.Leggi anche: La lite tra fidanzati, poi la follia: Marco muore così a 38 anniLaha quindi portato un milione dinella provincia lodigiana, e una sorprendente coincidenza è emersa nelle ultime ore. Ilha la serie T173756. Per quanto riguarda gli altri premi, ilda 2è stato venduto presso la pasticceria Porretto di Palermo, mentre 1,5sono andati alla tabaccheria Perrotta Marco di Torino e 1 milione è stato vinto in un’area di servizio autostradale Lagardere Ads Arino Ovest lungo l’autostrada A4 Serenissima SNC a Dolo, in provincia di Venezia.