Lotteria Italia il biglietto da 5 milioni venduto nell’autogrill Somaglia Ovest a Lodi Gli altri premi da 100 mila euro

Leggi su Open.online

È statoin un autogrill in provincia diilche ha vinto 5dialla2024. Agipronews fa sapere che si tratta di quelloe che il numero è Serie T 173756. Mentre il secondo ticket vincente (T378442) l’ha comprato qualcuno a Pesaro, presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8. Il tagliando vincitore del terzoo (2di, G330068) è statoalla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5(G173817) invece è andata a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A. Il quinto (S185025) da un milione presso un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arinopresso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.