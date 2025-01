Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 3-4, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’australiano cancella altre due palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game. Servizio vincente dell’oceanico.AD-40 Servizio e dritto ben giocato dal tennista di Sydney.40-40 Gran difesa dell’o, che annulla la quinta palla. Parità.30-40 Terzo ACE del padrone di casa.15-40 Due. Buon passante di rovescio dell’altoatesino, ma ennesima incertezza a rete di.15-30 Vola via la risposta di rovescio dell’azzurro.0-30 Pessimo rovescio incrociato dell’o.0-15 Da rivedere il serve and volley per.3-3 Game. Dal 15-30 sale in cattedra il servizio del numero uno ATP.40-30 Prima esterna a bersaglio per l’azzurro.30-30 Servizio vincente dell’altoatesino.15-30 Risposta di rovescio vincente dell’o.15-15 Scambio da esibizione conche piazza una gran contro smorzata di rovescio.