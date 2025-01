Ilgiorno.it - La Turbighina chiusa al traffico, disagi e prime polemiche

Primiper gli automobilisti in transito tra Castano Primo e Nosate, a seguito della chiusura aldella strada comunale del Cerone, meglio conosciuta come, nel tratto di via Tornavento tra i due comuni. La chiusura, che esclude residenti, agricoltori e dipendenti delle attività produttive locali, ha suscitato preoccupazioni sia tra gli automobilisti che tra i rappresentanti locali. La, stretta e considerata pericolosa, era utilizzata come scorciatoia per l’aeroporto di Malpensa, data la sua vicinanza alla Superstrada. Con l’introduzione del divieto, a partire da lunedì, numerosi conducenti e camionisti si sono trovati spiazzati dai nuovi cartelli che bloccano ilin entrambe le direzioni. Prima della chiusura, la strada era percorsa da circa 1.200 veicoli al giorno.