Inter-Milan Lautaro | Noi abbiamo smesso di giocare loro non hanno smesso di crederci

Leggi su Ilnerazzurro.it

Delusione e rabbia: perché si è perso una finale, si è perso un derby e subendo una rimonta. L’spreca e si deconcentra, perdendo la Supercoppa italiana che va in casa dei cugini rossoneri del. Una sconfitta che brucia e che viene raccontata dalle parole del capitano nerazzurro,Martinez, nell’vista del post-partita.: “La fame c’era, masprecato”Una cocente disfatta nella capitale saudita. Il cielo di Riyad si tinge di rossonero, al termine del derby che ha decretato la vittoria delin Supercoppa italiana 2025. Una partita che ha visto l’andare avanti col doppio vantaggio, per poi farsi rimontare nel secondo tempo con il terzo golista nel recupero.La delusione è tanta nell’ambiente, così come emerge dalle parole dei protagonisti nel post-partita, tra cui il capitanoMartinez – il primo a presentarsi ai microfoni di Mediaset: “Bene il primo tempo e l’inizio del secondo.