Il Papa sceglie un 'ministro' donna. È la prima nella storia della Chiesa

Ilmantiene la promessa e in Curia romana crolla finalmente il soffitto di cristallo. Nel 2022, intervistato dal quotidiano spagnolo Abc, Bergoglio aveva confidato che entro due anni unasarebbe divenuta prefetto di un dicastero di Curia romana. In pratica, un ministro del governo centrale. Adesso quell’impegno ha un nome e cognome: suor Simona Brambilla, 59 anni, originaria di Monza, finora segretario del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, da ieri al timone dello stesso ministero vaticano. Un passato da missionaria in Mozambico, un dottorato in Psicologia in tasca, l’ex superiora generale delle MissionarieConsolata è laprefettocattolica eCuria romana, perfezionata solo nel 1588 daSisto V.