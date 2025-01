Game-experience.it - Horizon Zero Dawn, Sony ha annunciato il film in collaborazione con Columbia Pictures

haal CES 2025 la realizzazione di unbasato su, il celebre videogioco di Guerrilla Games. La produzione è affidata a, già nota per il successo di altri adattamenti come Uncharted.Con questamira a portare sul grande schermo la storia di Aloy, protagonista di un mondo futuristico ricco di macchine giganti e paesaggi affascinanti. Sebbene il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica fedele alle radici del gioco.In attesa di avere ulteriori informazioni a riguardo, segnaliamo cheè un videogioco d’azione open-world pubblicato nel 2017 ed ambientato in un futuro distopico, dove l’umanità è regredita ad uno stato tribale. Il mondo è dominato da creature robotiche simili a dinosauri, mentre gli umani vivono ignari delle loro origini tecnologiche.