Getty Images e Shutterstock si fondono | operazione da 37 miliardi di dollari

Lettera43.it - Getty Images e Shutterstock si fondono: operazione da 3,7 miliardi di dollari

Leggi su Lettera43.it

Holdings, agenzia fotografica tra le più importanti al mondo, si è fusa con un altro colosso dei contenuti visivi,. L’annuncio è arrivato il 7 gennaio 2025 e la nuova società, che manterrà il nome diHoldings e resterà quotata in Borsa a Wall Street con il simbolo GETY, dovrebbe avere al momento del closing un enterprise value intorno a 3,7di. Craig Peters sarà il ceo della nuova società mentre il nuovo consiglio d’amministrazione, secondo Investing, sarà di 11 membri, sei dirigenti die quattro di, oltre a Markpresidente.Il logo di).Peters: «Annuncio entusiasmante»Nel commentare la notizia, Craig Peters ha affermato: «L’annuncio di oggi è entusiasmante e trasformativo per le nostre aziende, sbloccando molteplici opportunità per rafforzare le nostre fondamenta finanziarie e investire nel futuro, tra cui il potenziamento delle nostre offerte di contenuti, l’espansione della copertura degli eventi e la fornitura di nuove tecnologie per servire meglio i nostri clienti».