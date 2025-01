Lanazione.it - Fogne nuove fra lavori e polemiche : "Senza ristori non possiamo farcela"

Isolati da quasi un anno a causa deidella fognatura e così il lavoro per l’unico negozio de La Serra è crollato. Raffaele Sannino e la moglie Maria da vent’anni gestiscono l’Antica Bottega del Bastogi, un bar, tabaccheria e negozio di alimentari che è un punto di riferimento della frazione e con la chiusura di via Carmignanese, per idi Publiacqua, che durerà almeno sino al 28 febbraio, la situazione è precipitata. Dal 25 novembre il negozio apre solo dalle 6 alle 13 ed è chiuso tutti i pomeriggi perché la zona è praticamente deserta. In precedenza lavorava anche come punto pranzo per le ditte della zona, gli autotrasportatori e agenti di commercio di passaggio: "Da incassi giornalieri sui 600/800 euro – racconta Raffaele Sannino – siamo scesi a 300 euro e per noi sta diventando insostenibile.