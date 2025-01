Lettera43.it - Donald Trump Jr. atteso in Groenlandia, il presidente Usa: «Rendiamo il Paese di nuovo grande»

Non solo il Canada, scosso dalle dimissioni del premier Trudeau, le mire espansionistiche diarrivano fino in. Il figlio delJr. è infattinell’isola per una visita privata, secondo quanto confermato dal diplomatico groenlandese Mininnguaq Kleist alla televisione pubblica Dr. Kleist ha precisato che il soggiorno non prevede incontri ufficiali con i rappresentanti del governo locale. Quel che è certo è che il tycoon ha rilanciato il tema dell’annessione dellaagli Stati Uniti con una serie di post su Truth, dichiarando come sia «un posto incredibile e la sua gente, se e quando diventerà parte della nostra nazione, ne trarrà enormi benefici. Proteggeremo lae la custodiremo».ha concluso con lo slogan «Facciamo ladi».