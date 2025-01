Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Bennacer mette al sicuro la Supercoppa Italiana | SOCIAL

Ieri sera, ilha vinto labattendo 2-3 l'. Il centrocampista algerino Ismael, che non è stato impiegato ieri sera, ha condiviso suidei momenti di ieri sera., rimasto ai box da metà settembre per un infortunio, ha rimesso piede in campo il 29 dicembre contro la Roma in Serie A. Durante questa, l'algerino delha giocato quasi un'ora della semifinale contro la Juventus. Ieri sera, invece, è stato tutto il tempo in panchina.Arrivato dall'Empoli nel 2019, persi tratta del secondo trofeo con la maglia deldopo lo Scudetto della stagione 2021/22, del quale è stato uno dei protagonisti insieme ai suoi compagni di reparto Sandro Tonali e Franck Kessié.Su Instagram,ha condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti.