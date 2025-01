Crolla l’inflazione nel 2024 a dicembre rimane all’13% contro il 57% del 2023

Quifinanza.it - Crolla l’inflazione nel 2024, a dicembre rimane all’1,3% contro il 5,7% del 2023

Leggi su Quifinanza.it

è rimasta stabile rispetto a novembre, confermando che lo scorso anno i prezzi al consumo hanno subito un aumento dell’1,3%. Il dato è in netto calo rispetto a quello del, quandosi era attestata al 5,7%. Ha contribuito soprattutto il calo dei prezzi dell’energia e dei beni durevoli, oltre al rallentamento degli aumenti di alimenti e servizi.La crescita dei prezzi in Italia non sembra più essere un problema. Non soltanto infattigenerale è sotto la media europea, ma quella di fondo, che traccia soltanto i beni il cui prezzo non varia molto nel breve periodo, si è attestata sul 2%, cifra ritenuta ideale per un’economia in salute.e in tutto ilSecondo le rilevazioni Istat, ain Italiasi è attestata attorno all’1,3% annuo, con un aumento dei prezzi dello 0,1% su novembre.