Ilgiorno.it - Clusone, tragedia sul lavoro: morto l’imprenditore Roberto Anoletti. È caduto dal muletto

(Bergamo), 7 gennaio 2024 – Prosegue la scia di morti suin Lombardia anche in questo inizio di 2025: nella tarda mattina di martedì 7 gennaio, a(Bergamo),, 56 anni compiuti il giorno prima, èdopo esseredalla benna di unutilizzato per raggiungere un muro da pulire alto circa sei metri. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento: indagano i carabinieri e sono intervenuti i tecnici dell’Ats per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sulera il titolare dell’omonima ditta di pavimentazioni stradali con sede adove è avvenuta la