Metropolitanmagazine.it - Chi è Anna Moroni, il marito Tonino e i 3 figli: “Grazie alla Clerici ho raggiunto il successo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

condivide da un’intera vita l’amore con suo; un sodalizio iniziato nei primi anni sessanta e impreziosito dal matrimonio dopo 4 anni di fidanzamento. Presto hanno deciso dirgare la famiglia con la nascita di ben 3: Fabrizio, Paola e Alessandro. Tra l’altro, la secondogenita ha deciso di seguire le orme della madre dilettandosi anche con la passione per i fornelli; in diverse occasioni è stata anche ospite della mamma,, in diverse trasmissioni televisive a tema culinario.L’uomo, che qualche volta compare sui suoi profili social, è nato nel 1937 a Roma. Non essendo un personaggio che appartiene al mondo dello spettacolo, le informazioni sul suo conto sono pochissime.Non sappiamo che lavoro abbia svolto, ma vista l’età immaginiamo che sia in pensione da qualche anno.