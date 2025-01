Centinaia di libri agli alunni di Bibbiena | il sindaco Vagnoli in classe

Leggi su Corrieretoscano.it

didi: ilindidi, sono oltre 300 iche anche quest’anno sono stati regalati dall’amministrazione comunale di, provincia di Arezzo, ai bambini e bambine delle prime elementari e ai ragazzi e ragazze delle terze medie degli istituti die Soci. A portare personalmente a tutti gli studenti questi nuovi testi che parlano di diritti e di come utilizzare al meglio i social, ilFilippoe l’assessora alla pubblica istruzione Vittoria Valentini.Da quattro anni l’amministrazione comunale regala a ogni fine o inizio nuovo anno deialle classi dei più piccoli e dei più grandi per coprire un po’ tutti i cicli nel corso del tempo. In questi anni sono stati donati circa 1500, “per sognare, diventare grandi e approfondire in