Cecilia Rodriguez la prima foto con papà dopo l’incidente | come sta Gustavo

, lacon: la nota influencer e showgirl rivelasta suo padrel’uscita dall’ospedaleha iniziato il 2025 tirando un bel sospiro di sollievo insieme a tutta la sua famiglia. Suo padrelo scorso 5 dicembre è rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio divampato in un capannone a Gallare, in provincia di Varese.è uscito l’ospedale proprio pochi giorni fa ed inaspettatamente sui social,ha condiviso un dolcissimo video nel momento in cui insieme sono tornati a casail brutto incidente.Leggi ancheGrande Fratello, Shaila e Lorenzo: scattano nuovi conflitti. Il motivoLe prime parole della modellal’uscita dall’ospedale dinelle ultime ore è tornata attiva sui social condividendo un primo scatto del suorivelando anche le sue condizioni di salute.