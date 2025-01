Quotidiano.net - Caso Cecilia Sala, l’ambasciatore Scarante: “L’Italia sa come muoversi. Ma il negoziato è un ricatto”

Roma, 7 gennaio 2025 – L’arresto diè una situazione senza dubbio delicata, masauscirne. Gianpaolo, ex ambasciatore e consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e attualmente docente di Teorie e tecniche di negoziazione all’Università di Padova, ha spiegato che le alternative per la liberazione della giornalista italiana non sono molte e che molto dipende da quello che si sono detti la premier Meloni e il presidente eletto, Donald Trump, a Mar-a-Lago. Ambasciatoreè nelle mani del governo iraniano dal 19 dicembre. Cosa pensa di questa vicenda? "Purtroppo, la pratica di arrestare personemerce di scambio è usata dall’Iran da anni. Nel 1979 prese in ostaggio l’intera ambasciata degli Stati Uniti. Da quel momento ci sono stati altri 70 casi di questo tipo".