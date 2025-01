Quotidiano.net - Acca Larentia, centinaia in piazza per il saluto romano: indaga la Digos

Roma, 7 gennaio 2025 – I saluti romani, l’"attenti" e i tre richiami ai "camerati", cuidi militanti hanno risposto per tre volte "presente" con il braccio teso. La memoria della strage dinon abbandona il profilo nostalgico che da 47 anni porta i militanti dell'estrema destra romana a sfilare nel quartiere dell'Appio Latino per ricordare che il 7 gennaio del 1978 due appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, furono uccisi nei pressi della sezione storica del movimento sociale mentre Stefano Recchioni, fu ucciso a poche ore di distanza, negli scontri con le forze dell'ordine seguiti a un presidio organizzato dopo l'agguato. Intanto ladi Roma – rende noto la questura – sta visionando i filmati della manifestazione per identificare "coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo".