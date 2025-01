Tvplay.it - Salti di gioia in casa Milan, arriva il bomber: le ultime

Ilpronto a regalare a Conceicao un nuovo rinforzo offensivo entro la fine del mercato invernale. Nel mirino c’è un.E’ tornato a sorridere il, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Juventus in semifinale di Supercoppa italiana. Stasera i rossoneri tenteranno di battere anche l’Inter e conquistare il trofeo ma, intanto, l’avvento in panchina di Sergio Conceicao ha già prodotto i primi risultati positivi. Il club, dal canto suo, è pronto a sostenere l’allenatore portoghese nel migliore dei modi e a fornirgli ulteriori pedine di qualità durante il mercato invernale. La lista della spesa, in primis, comprende un centravanti capace di vedere regolarmente la porta avversaria.diinil: le cifre – TvPlay.it (LaPresse)Un acquisto che il management guidato dal presidente Gerry Cardinale ritiene necessario alla luce del rendimento negativo offerto, in questi mesi, dalla maggior parte degli attuali attaccanti in rosa.