Anticipazionitv.it - Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: la nuova compagna e il nuovo lavoro

Leggi su Anticipazionitv.it

, il celebre cavaliere del Trono Over di, non appare negli studi Elios da maggio 2023. La sua assenza, ormai di oltre un anno e mezzo, ha sollevato diverse ipotesi tra i fan, molti dei quali speravano in un suo ritorno nel programma di Maria De Filippi. Tuttavia, il tarantino sembra aver scelto di voltare pagina, lontano dalle telecamere. Ha chiuso una relazione amorosa, iniziandone un’altra. E inoltre sembra abbia trovato un impiego del tuttorispetto al suo passato.La relazione con Gabriella e ilcapitoloaver lasciato il programma,ha vissuto una lunga relazione con una donna di nome Gabriella, estranea al mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, però, questa storia d’amore è recentemente giunta al termine.