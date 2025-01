Ilrestodelcarlino.it - Pierina, il Dna di Louis non c’è: cosa succede ora. Valeria: “Non siamo coinvolti, lo ripeto da oltre un anno”

Rimini, 6 gennaio 2025 – In un giallo che continua a muoversi a colpi di perizie e controperizie, il primo punto fermo – valido anche in fase dibattimentale a processo poiché raggiunto in fase di incidente probatorio – si è cristallizzato con la conclusione degli accertamenti sui 34 reperti consegnati dalla Scientifica al superperito del Tribunale Emanuele Giardina. Accertamenti che non htrovato alcuna traccia diDassilva sui vestiti diné tantomeno sulla scena del crimine: nel seminterrato di via del Ciclamino in cui la pensionata 78enne è stata trucidata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Si riparte da qui, dalla “sommessa soddisfazione” diBartolucci. La moglie dell’unico indagato Dassilva, la quale all’indomani della notizia del deposito della perizia sul Dna, ha scandito: “Apprendo dagli organi di stampa che gli esami del Dna, effettuati sulla scena dell’omicidio della povera, escludono la presenza mia e di mio marito.