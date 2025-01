Lanazione.it - Musei aperti e tanti film nelle sale

Per il giorno dell’Epifania aperture speciali anche per i. Il Museo del Tessuto sarà aperto dalle 15 alle 19 con la bella mostra Tesori di seta, dedicata agli antichi e preziosi tessuti della donazione Falletti. Il Centro Pecci sarà invece aperto dalle 10 alle 19, con le mostre Peter Hujar: Azioni e ritratti / viaggi in Italia, dedicata al grande fotografo americano scomparso nel 1987, e Satura, la prima personale dedicata da un’istituzione a Louis Fratino, artista molto apprezzato dalla critica internazionale. Al Museo dell’Opera del Duomo, aperto dalle 13 alle 17, ultimo giorno per visitare la mostra Da Betlemme a oggi. La Natività nell’arte contemporanea. Infine, il Museo di Palazzo Pretorio è aperto dalle 10.30 alle 18.30 con la mostra dedicata al pittore pratese Fiorello Tosoni.