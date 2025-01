Mistermovie.it - Mister Movie | La Dieta calorica di Nicholas Galitzine per interpretare He-Man nel film Masters of the Universe

Leggi su Mistermovie.it

si prepara a vestire i panni di He-Man, il supereroe di Eternia, nel nuovo adattamento cinematografico live-action diof the. L’attore britannico, trentenne, ha raccontato il duro percorso fisico intrapreso per incarnare “l’uomo più forte dell’universo”, dedicandosi a un rigoroso regime di allenamento e alimentazione.: trasformazione fisica per il ruolo di He-Man nel live-action diof theclass="wp-block-heading">In un’intervista a W Magazine,ha rivelato i dettagli della sua preparazione: unaipere ore di sollevamento pesi, oltre a numerose sessioni di acrobazie. “Mangio circa 4.000 calorie al giorno, ma con il lavoro fisico che faccio, finisco comunque per essere affamato alla fine della giornata.