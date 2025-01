Thesocialpost.it - “M. Il figlio del secolo”: arriva la serie tv che racconta l’ascesa di Mussolini

Il 10 gennaio debutta su Sky e Now latv “M. Ildel”, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019. La prima stagione, diretta da Joe Wright, esplora il periodo storico che va dal 1919 al 1925,ndo la parabola di Benitoe la nascita del fascismo. Protagonista è Luca Marinelli, che interpreta undall’approccio intimo e psicologico.L’adattamento di un romanzo di successoLa, in otto episodi, si basa sul primo volume della tetralogia di Antonio Scurati. Il romanzo, pubblicato da Bompiani, ha inaugurato un progetto letterario che, attraverso un romanzo documentario, ricostruisce con rigore storico e narrativa coinvolgente il ventennio fascista. La stagione si chiude con il discorso diin Parlamento nel gennaio 1925, dove il Duce si assume la responsabilità morale e politica per il delitto Matteotti.