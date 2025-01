Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: super primo set dei gialli!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.001-0 Buchegger forte in diagonale, Sbertoli ci mette il petto ma la palla è irrecuperabile per Michieletto! Granset dei.24-23 Parallela su fast alla mano di Davyskiba.23-23 Errore Rinaldi con battuta in rete.23-22RINALDI, attacco in diagonale perfetto.22-22 LAVIAA! Rompe il muro di Anzani. Nasce tutto dal servizio detonante di Bartha.TIME OUT22-21 ACE Bartha che beffa Rinaldi, poco reattivo in ricezione.22-20 Lungo il servizio diagonale di Buchegger.TIME OUT22-19 Altro errore in servizio di, con Michieletto.21-19 Tap in di Michieletto su erroraccio in appoggio di Mati.21-18attacco di Rinaldi che strappa il mani out dopomuro di contenimento di Sbertoli.