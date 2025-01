Notizie.com - “L’Intelligenza Artificiale distruggerà l’umanità nel giro di 30 anni”, le parole sono del Premio Nobel “papà” dell’Ai

si è presa ormai la ribalta nel nostro Paese e non solo. Ledel “padre” dell’Ia risuonano adesso come un duro monito.Geoffrey Hinton prevede come l’uomo, a causa della sua “creatura”, rischia l’estinzione neldi 20-30.“”, ledell’inventore(Notizie.com)Lo studioso ha specificato che la sua preoccupazione, legata all’evoluzione, risiede nel fatto che tale tecnologia possa sfuggire al nostro controllo e ritorcersi contro proprio al. In un’intervista alla Bbc, lo scienziato ha lanciato un serio allarme per il futuro del mondo come lo conosciamo oggi.L’uomo,per la Fisica nel 2024, viene considerato uno dei principali pionieri di questa evoluzione tecnologica che sta cambiando diversi impianti della società.