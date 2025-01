Ilrestodelcarlino.it - La Lube all’Eurosuole non fa sconti. Bastano tre set per liquidare Verona

CUCINE3 RANA0 CUCINE: Chinenyeze 8, Gargiulo 9, Loeppky 11, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 4, Poriya, Nikolov ne, Lagumdzija 4, Dirlic 7, Podrascanin, Bottolo 13, Tenorio ne. All. Medei. RANA: Zingel 2, Cortesia 7, D’Amico (L), Abaev 1, Della Ventura (L) ne, Keita 13, Chevalier 3, Sani 5, Jensen ne, Spirito ne, Bonisoli ne, Vitelli ne, Mozic 5, Zanotti ne. All. Stoytchev. Arbitri: Lot di Treviso e Brancati di Perugia. Parziali: 27-25, 25-19, 25-14. Note: durata 30’, 22’, 24’; totale 1h 16’. Civitanova: errori al servizio 15, ace 11, muri 12, attacco 45%, ricezione 47% (27%).: errori al servizio 11, ace 5, muri 4, attacco 37%, ricezione 45% (23%). Spettatori: 2.350 per un incasso di 21.328.non ce n’è per nessuno: il nuovo anno dellasi apre come si era chiuso il vecchio e a farne le spese è la formazione di Stoytchev, costretta a interrompere la sua striscia positiva di fronte a un avversario quasi perfetto in tutti i fondamentali.