La Fabo scappa nell’ultimo quarto e sbanca Chieti. Chiusura del girone di andata al quinto posto

7281 BASKET 1974: Bechi 13, Vettori 13, Maiga 2, Hadzic 11, Van Ounsem 7; Serafini 19, Sinagra 7, Bianco, Del sole, Tommasini ne, Capetola ne, La storia ne. All. Lardo.MONTECATINI: Trapani 24, Chiera 4, Dell’Uomo 3, Arrigoni 14, Klyuchnyk 9; Natali 12, Benites 8, Mastrangelo 4, Sgobba 2, Fernandez Lang 1, Giannozzi ne, Aminti ne. All. Barsotti. Arbitri: Marco e Leggiero. Parziali: 9-19, 29-39, 49-53. La primaa ranghi completi dopo due mesi non è molto dissimile da quelle viste nelle ultime uscite: ondivaga, discontinua ma comunque vincente quando davanti ha squadre di medio-bassa classifica, contro le quali difficilmente perde colpi. D’altra parte coach Federico Barsotti aveva messo tutti in guardia alla vigilia del match del PalaTricalle di: per vedere la veraHerons ci vorrà ancora un po’ di tempo.