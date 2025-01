Calciomercato.it - Juve-Inter, nuovo duello da 30 milioni: in estate non ha passato le visite mediche in Serie A

I bianconeri hanno messo gli occhi su un roccioso difensore ingià vicinissimo allaA prima che saltassero leQuattro giorni dall’apertura ufficiale del mercato di gennaio, ma inA le big bisognose di rinforzi non si sono ancora mosse. Dallaal Napoli passando per la Roma e il Milan. In primis i bianconeri che devono ingaggiare almeno tre fra difensori e attaccanti, ma ad ora non ci sono trattative particolarmente avanzate.Cristiano Giuntoli (Ansafoto) – calciomercato.itE questo un po’ preoccupa Thiago Motta e i tifosi, soprattutto in un momento in cui la squadra subisce gol e fa difficoltà segnarne, con un Vlahovic sempre più criticato e nel mirino delle polemiche. In avanti i nomi restano quelli di Zirkzee e Kolo Muani, vanno superati tutti gli ostacoli economici.