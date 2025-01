Lapresse.it - Italia-Usa, Meloni da Trump a Mar-a-Lago. Il tycoon: “Ha preso d’assalto l’Europa”

Giorgiaè una “donna fantastica” e “ha davvero”. Il presidente eletto degli Usa, Donald, usa queste parole a Mar-a-. La missione lampo a sorpresa della premier in Florida, organizzata nel massimo riserbo, si focalizza sul caso di Cecilia Sala, la giornalistana detenuta nel carcere di Evin in Iran dal 19 dicembre scorso, legato a quello dell’ingegnere iraniano, Mohammad Abedini Najafabadi, ribattezzato l”uomo dei droni’, che si trova in cella a Opera (Milano), per cui gli Stati Uniti chiedono l’estradizione.: “Bella serata con. Pronti a lavorare insieme”L’inquilina di Palazzo Chigi, rientrata a Roma nel pomeriggio, twitta: “Bella serata con Donaldche ringrazio per l’accoglienza. Pronti a lavorare insieme“. Quella della premier a Mar-a-è “una delle prime visite di un leader straniero alla tenuta del presidente eletto in Florida dopo la sua elezione” e “l’incontro rafforza le speranze dei sostenitori diche il primo ministro conservatoreno diventi l’alleato di riferimento diin Europa”, scrive il New York Times.