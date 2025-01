Pronosticipremium.com - Hummels scatenato: il buongiorno della Roma VIDEO

Un, quello del 6 gennaio del 2025, che non può far altro che piacere ai tifosi. I giallorossi hanno iniziato l’anno con il botto, vincendo una delle gare più importanti contro la Lazio. Il 2-0 che il club capitolino ha rifilato ai biancocelesti non vale solamente per l’eterna disputa tra le due spondeCapitale, ma anche e soprattutto per permettere agli uomini di Ranieri di riacquistare fiducia. Il tecnicono enista è tornato nella compagineCittà Eterna per risollevare una situazione che era arrivata ai minimi storici e il duro lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti.La vittoria contro la Lazio, però, dovrà essere un punto di partenza e non un arrivo. La, infatti, con questo 2-0 ha la possibilità di rilanciarsi in campionato e di dare il via a una serie di risultati utili consecutivi per scalare una classifica che, almeno per il momento, la vede ancora al decimo posto.